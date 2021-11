Les AirPods sont les moins chers aujourd'hui chez Amazon

Les AirPods d'Apple ont connu un franc succès depuis leur lancement, et c'est notamment dû à l'alliance entre un design des plus modernes et épuré mais aussi une qualité de son certaine. Dans leur robe blanche immaculée, les AirPods sont autant un appareil idoine pour passer vos appels et écouter votre musique du moment qu'un accessoire de mode adapté à toutes les circonstances, pour un usage personnel comme professionnel.

Avec une configuration simple bien évidemment optimisée pour les appareils Apple, avec la possibilité de questionner Siri sans sortir votre smartphone de la poche par exemple, vous pouvez également utiliser les AirPods avec n'importe quel appareil permettant d'établir une connexion Bluetooth avec ces écouteurs.