Les MacBook Pro 2017 avec Touch Bar rejoignent la liste des produits obsolètes d'Apple

Fin juin, Apple rendait « obsolète » son MacBook 12 pouces, soit un produit âgé de plus de 7 ans, et qui ne bénéficie plus d'une quelconque prise en charge dans les Apple Store et les fournisseurs de services agréés Apple. Aujourd'hui, c'est au tour du MacBook Pro 2017 avec Touch Bar de devenir « vintage » (ou ancien), soit « un produit qui n'est plus fabriqué depuis plus de cinq ans ».

Rappelons que le modèle fut officialisé avec la gamme MacBook 2016, et certains se souviennent encore des soucis causés par les claviers papillon.