Il y a 4 façons de perdre ses AirPods, seulement 3 pour les retrouver

Deuxième cas de figure, vous avez perdu uniquement les AirPods et non le boîtier. Si ces derniers sont chargés, et qu'ils sont encore une fois à portée du Bluetooth, vous pourrez alors les faire sonner pour les retrouver, toujours grâce à l'application Localiser. Cette fois-ci, il vous faudra en revanche utiliser la fonctionnalité Play Sound pour qu'ils émettent un son. Vous pourrez même choisir lequel des deux vous souhaitez faire sonner. Maintenant, comment faire lorsque vous perdez vos AirPods à deux endroits différents ?