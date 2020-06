Envie de luxe ? Pourquoi ne pas craquer pour cet étui Airpods Pro Dior à 340 Euros ?

Conçu dans la lignée des nombreux étuis de protection pour Airpods et Airpods Pro, cet étui signé Dior compte parmi les plus chers. Son rôle est simple puisque il n'outrepasse pas les possibilités d'une protection silicone à quelques euros : amortir les chocs en cas de chute du boitier. Reste l'argument du luxe, et de l'allure…