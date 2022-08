Fouille des sacs des employés : Apple met fin à 10 ans de procès (et va lâcher 30 millions au passage)

Par conséquent, Apple va payer 30,5 millions de dollars à près de 15 000 employés. Une grande partie de cet argent va couvrir les frais d'avocat qu'ils ont du avancer pendant ces neuf ans de bataille juridique.

En plus de ce temps de travail non rémunéré, les employés ont pointé du doigt la pratique comme étant humiliante et irrespectueuse. En 2015, des e-mails privés du P.-D.G. d'Apple, Tim Cook, avaient révélé qu'il ignorait complètement l'existence de cette pratique. Encore une fois, Apple ne se montre pas sous son meilleur jour…