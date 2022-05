Votre iPhone ne serait pas protégé contre les virus, même si vous l'éteignez

Les chercheurs expliquent ainsi que le malware serait en mesure d'exploiter une faille au niveau de la puce Bluetooth de l'iPhone. Même sur un iPhone éteint, le malware serait en mesure d'effectuer diverses opérations et pire encore, cette vulnérabilité ne pourrait pas être corrigée via une mise à jour.

« Étant donné que la prise en charge du Low Power Mode est basée sur le hardware de l’iPhone, elle ne peut pas être supprimée avec les mises à jour du système. Ainsi, il a un effet durable sur le modèle de sécurité d’iOS », indiquent les chercheurs.

Les résultats complets de cette nouvelle recherche seront présentés cette semaine lors de la Conference on Security and Privacy in Wireless and Mobile Networks (WiSec 2022). Rappelons que parmi les fonctions intégrées au Low Power Mode, on retrouve notamment "Localiser".