Qu'y a-t-il dans une batterie MagSafe ? Deux batteries et une bobine (ou presque)

Mais une fois la batterie ouverte, le constat est assez parlant : Apple a choisi d'installer deux simples batteries côte à côte, le tout amenant à une autonomie de 1460 mAh. Le reste est un peu plus complexe puisque nous pouvons voir une bobine qui sert à détecter la distance entre le téléphone et la batterie, une autre servant d'antenne NFC pour signaler à l'iPhone qu'il est connecté à la batterie MagSafe et une dernière bobine servant à la charge sans-fil. Des aimants MagSafe et un bouclier métallique (pour la dissipation thermique) sont également de la partie.