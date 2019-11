Télétravail : travailler loin mais travailler plus ?

Des horaires plus soutenus et décalés

Pas en meilleure santé, ni plus satisfaits

Source : Dares

L'étude réalisée par la direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques (Dares), qui dépend du ministère du Travail, s'attarde d'abord à définir le télétravail. Il s'agit d'effectuer à distance, de façon régulière, des tâches qui auraient pu être réalisées depuis un site appartenant à l'entreprise, en ayant recours à des technologies de l'information et de la communication.D'après les chiffres publiés, en 2017, 3 % des salariés français déclaraient pratiquer le télétravail au moins un jour par semaine (télétravail régulier), contre 11 % pour les cadres. L'étude s'est alors concentrée sur cette dernière population, pour évaluer l'incidence de ce mode de travail.Premier enseignement : les télétravailleurs ne travaillent pas moins que leurs collègues de bureau. Au contraire, ils déclarent une durée moyenne de 43 heures par semaine, contre 42,4 heures pour ceux restant dans les locaux de la société. De plus, les « télétravailleurs intensifs » (en télétravail plus de deux jours par semaine) déclarent deux fois plus souvent travailler après 20h et excéder les 50 heures par semaine.Conséquence de ces horaires décalés : une certaine distance peut s'installer avec le reste de l'équipe. Ainsi, «». Néanmoins, en dehors du cadre strictement professionnel, leurs relations avec les autres collaborateurs de l'entreprise ne semblent pas particulièrement affectées.Par ailleurs, le télétravail est-il un facteur de meilleure santé au travail ? Pas d'après l'étude, qui relève plutôt un phénomène inverse. En effet, 4 % des cadres télétravailleurs intensifs perçoivent leur état de santé comme mauvais ou très mauvais, contre 1 % chez les non-télétravailleurs. Et ils sont deux fois plus nombreux à «».Cependant, l'étude ne permet pas de savoir si le télétravail a joué un rôle dans cette situation ou si, au contraire, c'est l'altération de l'état de santé qui a pu conduire à l'instauration du travail à distance. Le rapport se veut donc prudent : «».Est-ce qu'au moins, le télétravail peut constituer un facteur supplémentaire de satisfaction professionnelle ? Pas de façon évidente, d'après l'étude : «». Et cet indicateur serait même plus bas chez les télétravailleurs intensifs. Mais, encore une fois, sans pouvoir conclure à un lien de cause à effet.