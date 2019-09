Environ 20 % des Français craignent de perdre leur emploi à cause des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux, un moyen de pression dans le monde professionnel

Des contenus oubliés qui peuvent vous hanter tôt ou tard

Source : McAfee

Alors que l'on pense pouvoir tout dire, tout faire et tout partager sur les réseaux sociaux, et ce en toute liberté, nombreuses sont les personnes ayant déjà « payé » pour avoir mal exploité leurs comptes sur ces réseaux. La dernière étude du spécialiste McAfee révèle que près d'un Français sur cinq pense pouvoir perdre son travail à cause des réseaux sociaux.Aussi petite soit-elle, la moindre empreinte douteuse laissée sur les réseaux sociaux peut se retourner contre vous et avoir de fâcheuses conséquences sur votre vie professionnelle. 7 % des Français ont déjà été licenciés à cause des contenus qu'ils ont postés sur les plateformes, si l'on en croit McAfee qui a établi son étude auprès de 1 000 Français. Le chiffre nous paraît énorme, mais il n'est pas si surprenant que cela, tant les médias sociaux ont une résonance et un impact importants. 8 % des Français auraient d'ailleurs poussé un collègue à écarter un candidat à un poste au regard de ces contenus. C'est vache.Aujourd'hui, 73 % des internautes avouent être gênés au moment de penser à ce que l'on peut trouver sur leurs comptes. 15 % des Français admettent même publier des contenus négatifs au sujet de leur lieu de travail actuel. Si la pratique se destine à partager sa peine pour trouver du réconfort auprès de ses « amis », celle-ci peut tout droit conduire à l'entretien préalable au licenciement. D'autant plus que près d'un Français sur deux (46 %) reconnaît n'avoir jamais renforcé ses paramètres de sécurité, laissant ainsi le post Facebook assassin envers sa DRH en mode « public ». Oups.La société McAfee s'est amusée à regrouper les contenus douteux publiés sur les réseaux sociaux avec lesquels les Français sont le plus mal à l'aise. On retrouve parmi eux la traditionnelle photo en état d'ivresse, celle en tenue embarrassante, celle en train d'embrasser une personne qui n'est pas celle à laquelle on s'attendait, ou celle où on vous aperçoit en train d'assister au Hellfest alors qu'on vous croyait cloué au lit. Liste non-exhaustive bien entendu.», ne manque pas de rappeler Thomas Rocchia, chercheur en sécurité chez McAfee. Personne n'est à l'abri.Mieux vaut donc faire un peu de ménage si besoin, supprimer ses comptes dits « dormant » et, surtout, bien réfléchir avant de publier.