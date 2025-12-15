L'application propose un seul widget pour l'écran d'accueil baptisé "X News Highlights". Celui-ci affiche les titres des sujets tendance du moment directement sur l'interface iOS. Le widget se décline en trois tailles différentes et permet d'accéder au sujet complet d'un simple tap.​

La conception reste sobre, sans l'image de fond initialement montrée lors de la présentation d'iOS 14 en 2020. Le widget se concentre sur l'essentiel : fournir un aperçu rapide de l'actualité qui fait le buzz sur la plateforme.​

Impossible, donc, de générer un widget pour un utilisateur en particulier. Toutefois, davantage d'options sont proposées pour l'écran verrouillé avec quatre widgets distincts. "X Notifications" affiche le nombre de notifications en attente, tandis que "X Messages" indique les messages non lus dans X Chat.​ Deux widgets supplémentaires sont dédiés à Grok, l'assistant IA de la plateforme. L'un permet un accès direct au chat, l'autre active la fonction vocale. Chacun existe en deux variantes de taille pour s'adapter aux préférences d'affichage de l'utilisateur.