X.com, anciennement Twitter, présente enfin Chat, sa toute nouvelle messagerie « cryptée de bout en bout ». Objectif : venir concurrencer des acteurs comme Signal ou WhatsApp.
Depuis plusieurs années déjà, Elon Musk promet une messagerie sécurisée digne de ce nom, intégrée à X. Après plusieurs tentatives avortées, notamment une première version du chiffrement lancée en 2023 puis retirée au printemps pour être retravaillée, Chat est désormais en cours de déploiement sur iOS et le Web, avec une version Android attendue bientôt. Le service remplace totalement les anciens messages privés, tout en conservant l'historique des conversations.
Qu'est-ce qui change ?
Chat veut ratisser large. La plateforme permet d'échanger des messages et des fichiers en chiffrement de bout en bout, mais aussi de passer des appels audio et vidéo directement depuis X.com. Les utilisateurs peuvent modifier ou supprimer leurs messages, envoyer des fichiers, partager des images, et bientôt des notes vocales. Elle propose en outre un système de messages éphémères, qui disparaissent automatiquement après une durée définie.
X promet un contrôle plus poussé de la confidentialité. Les utilisateurs peuvent ainsi être notifiés lorsqu'une capture d'écran de la conversation est prise, voire même bloquer totalement la fonctionnalité. Un code PIN à quatre chiffres est également requis lors de la première ouverture du service. De même, le réseau social assure qu'aucune publicité, ni aucun ciblage, ne seront appliqués dans cette partie de l'application.
En théorie, car X reconnaît que certaines données, à l'instar des métadonnées, ne sont pas protégées. Pire encore, la firme admet qu'elle ne dispose pas encore de mécanisme fiable pour empêcher les attaques « de l'homme du milieu » ; concrètement, un employé malveillant, ou X elle-même sous contrainte légale, pourrait intercepter une conversation sans que les utilisateurs ne s'en rendent compte.
Déjà des critiques…
Pour l'heure, le lancement ne se passe pas forcément comme prévu. De nombreux utilisateurs dénoncent déjà une messagerie « inutilisable », avec des conversations qui s'affichent sous forme de liens cassés, des lenteurs, l'impossibilité d'accéder aux groupes, et même des difficultés pour changer les noms des conversations ou ajouter des participants.
Des experts indépendants, interrogés ces derniers mois, estiment de leur côté que l'entreprise n'a toujours pas apporté la preuve technique qu'elle stocke les clés de chiffrement dans des modules matériels sécurisés, un prérequis pour garantir une messagerie réellement inviolable.
Reste donc à voir si Chat fera le poids face aux mastodontes déjà largement adoptés comme WhatsApp, Signal ou Telegram. À noter que cette messagerie constitue aussi l'un des éléments centraux dans l'ambition d'Elon Mus de transformer X en super-application.