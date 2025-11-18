Chat veut ratisser large. La plateforme permet d'échanger des messages et des fichiers en chiffrement de bout en bout, mais aussi de passer des appels audio et vidéo directement depuis X.com. Les utilisateurs peuvent modifier ou supprimer leurs messages, envoyer des fichiers, partager des images, et bientôt des notes vocales. Elle propose en outre un système de messages éphémères, qui disparaissent automatiquement après une durée définie.