Le prix du smartphone POCO M4 Pro 5G fond comme neige au soleil

Le POCO M4 Pro 5G a beau être un modèle d'entrée de gamme, il n'en démérite pas pour autant. Sa mémoire de 64 Go vous pose problème ? Il est possible de rajouter une carte microSD afin d'étendre celle-ci pour y conserver vos photos et vidéos.

Vous craignez pour l'autonomie ? Il est équipé d'une batterie de 5000 mAh garantissant une journée et demi d'utilisation mixte. Et elle est compatible charge rapide 33W pour passer de 0 à 100% en seulement une heure.

Le capteur photo ? À l'arrière il y en a deux, de 50 et 8 Mpx pour filmer en 1080p à 30 images/seconde. Et à l'avant pour les selfies et la visio il y a un capteur de 16 Mpx très efficace.

Pour le reste il possède un écran IPS LCD de 6,6" avec une définition

de 1080 x 2400 pixels pour un taux de rafraîchissement de 90Hz.