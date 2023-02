Ce nouveau POCO X5 sera bien lancé en Europe, et il risque de faire des émules

Comme nous l’évoquions précédemment, cette récente fuite a été l’occasion d’en apprendre plus sur les spécificités techniques du POCO X5 5G. Celui-ci embarquera un SoC Snapdragon 695 de Qualcomm et se verra doté d’une batterie 5 000 mAh avec charge filaire de 33 W. Concernant l’appareil photo, il faudra compter sur la présence d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 8 MP et d’un capteur macro de 2MP. Enfin, notez la présence d’un écran AMOLED 240Hz de 6,7 pouces dont la définition est de 1080 x 2400.