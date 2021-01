Barilla lance des playlists Spotify... pour cuire vos pâtes avec une précision chirurgicale (et en musique)

Vous l'aurez compris, chaque playlist est composée d'une poignée de chansons seulement, dont la durée totale est identique au temps de cuisson du type de pâtes désirées. Dans Simply Classics Linguine, on cuira par exemple ses pâtes au rythme de The Smiths, Caterina Caselli, Lucio Battisti et The Beach Boys.

Un petit interlude permet de savoir immédiatement que l'on s'apprête à écouter la dernière chanson de la playlist, et qu'il faut donc se préparer à la cérémonie d’égouttage des pâtes. Pour éviter toute déconvenue, il convient bien sûr de désactiver la lecture automatique avant d'utiliser les playlists de Barilla.