Découvrez la nouvelle montre connectée Montblanc dédiée à... Naruto !

Cette smartwatch Montblanc Summit 3 x Naruto se voit ainsi dotée d'un boîtier gravé des armes emblématiques du personnage, et montée sur un bracelet en cuir embossé du symbole Konohagakure.

Cette édition limitée inclut également des cadrans animés spéciaux et un écrin inspiré de Naruto.

Pour le reste, on retrouve un écran AMOLED de 1,2", et une montre sous WearOS 3.0, animée par un processeur Snapdragon Wear 4100+.