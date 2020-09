Après Kickstarter, la montre connectée à écran flexible de Nubia sera disponible en octobre

La Nubia Watch comptera diverses fonctionnalités désormais standard sur les montres connectées. Avec son unique bouton latéral, elle dispose du suivi du sommeil et du rythme cardiaque, enregistre des données relatives à la santé de son porteur et fournit diverses informations utiles pour la pratique sportive (temps de course, vitesse, etc.). Quatre modes sont disponibles pour cette même pratique sportive.

La montre propose également la gestion des appels, des SMS, des e-mails, de Facebook et de WhatsApp. L'appareil dispose du Bluetooth, peut notifier des évènements à venir, et est compatible Android et iOS. Elle affiche une autonomie jusqu'à sept jours en veille et 36 heures avec une utilisation courante, avec un temps de recharge de 85 minutes.

Cette montre se démarque toutefois par son design à écran flexible, ce qui pourra poser des questions en termes de solidité. La marque insiste, précisant que « vous pouvez la porter 24 heures sur 24 », cet écran AMOLED de 4,01" ayant été traité pour être résistant aux rayures.

Proposée dans deux coloris différents, la montre répond à la norme IP54 et doit donc aussi disposer d'une relative résistance à l'eau.