Le kit de mémoire T-FORCE Delta TUF Alliance RGB 32 Go à très bon prix chez Rue Du Commerce

Cette offre sur le kit de mémoire vive DDR4 3200 MHz 32 Go de T-Force est proposée par Rue du Commerce, qui assure une livraison en France Métropolitaine en point relais sous un jour ouvré à partir de 1,99€ de frais de port, ou chez vous sous deux jours ouvrés à partir de 5,99€ de frais de port. Il est possible de payer en trois fois, via Cofidis et moyennant des frais supplémentaires, soit 39,41€ par mois.