Vente flash Amazon : la webcam Aukey Full HD toujours en promotion ce weekend !

La webcam Aukey Full HD est un très bon appareil et une excellente idée cadeau pour les fêtes de fin d'année ! Vous ferez une jolie affaire en l'achetant aujourd'hui, puisqu'en ce moment l'appareil est accessible à seulement 35,88 euros sur le site du géant américain Amazon.

Cette année plus que jamais, la webcam a démontré son utilité et est même devenue un périphérique totalement indispensable. Que vous l'utilisiez pour créer des vidéos et tutos à poster sur les réseaux ou bien pour des réunions en télétravail ou même pour prendre un apéritif entre amis à distance, il est important d'avoir une webcam de qualité et, de préférence, en FHD. Avec la Aukey, vos images seront nettes, belles et d'une grande fluidité. Grâce à son capteur CMOS 1/29" de 2 Mp, la caméra d'une résolution de 1920 ×1080p permet en effet de restituer une vidéo claire et précise, même en cas de faible éclairage.



Dotée de deux microphones stéréo intégrés, la webcam assure également un son impeccable qui limite les bruits de fond. Elle est compatible aussi bien sur PC, Mac que sur vos appareils Android et ne nécessite aucune installation.