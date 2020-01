Lenovo annonce une souris gamer sans-fil dotée d'une autonomie de 200 heures

200 heures d'autonomie

Lenovo a présenté une nouvelle souris sans-fil gaming : la Legion M600. Un produit orienté haut de gamme qui mise beaucoup sur l'autonomie, mais sans négliger les performances.La M600 est équipée d'un capteur optique PixArt 3335 pour les mouvements. La sensibilité peut atteindre jusqu'à 16 000 DPI et la vitesse maximum est de 400 IPS sans saut. Le taux de rapport est fixé à 1 000 Hz, de quoi envisager une latence qui n'excède pas celle de nombreux modèles filaires.Lenovo insiste aussi sur l'autonomie de sa souris. Sa batterie de 800 mAh permet jusqu'à 200 heures d'utilisation. La recharge se fait par un port USB-C. Comptez 3 heures pour une charge complète, mais seulement 5 minutes pour bénéficier d'une dizaine d'heures supplémentaires.On retrouve également huit boutons programmables et des lumières RGB qui viennent nous rappeler qu'il s'agit d'un accessoire gaming. Autrement, le design de la Legion M600 est plutôt sobre. Lancement prévu aux États-Unis en juin prochain au prix de 80 dollars.Le constructeur a également annoncé la Legion M300, qui partage l'esthétique de la M600 mais profite de caractéristiques techniques moins intéressantes. Tout d'abord, il s'agit d'un modèle filaire (USB 2.0). On passe à un capteur optique Pixart 3325 qui supporte jusqu'à 8 000 DPI et 100 IPS.On retrouve en revanche les huit boutons programmables et exactement les mêmes dimensions que sa grande sœur. Avec un poids plus léger bien sûr, puisqu'elle est privée de batterie. Si vous recherchez une souris pour le très long terme, sachez également que ce modèle est moins durable : les boutons peuvent endurer 10 millions de clics, c'est cinq fois moins que sur la M600.Le produit est attendu outre-Atlantique en juin 2020. Il y sera commercialisé au tarif de 30 dollars.