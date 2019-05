HP Omen lance sa gamme de périphériques gaming "Premium"

Souris Omen Photon et tapis Omen Outpost

Prix et disponibilité

La souris sans fil ambidextreest dotée d'un capteur avec une plage de précision allant jusqu'à 16 000 DPI. Le tapis de souris, quand à lui, permet une charge par Qi. En outre,a également annoncé sa ligne de vêtements Omen.En tant que souris de jeu ambidextre, la souris sans fil HP Omen Photon est l'une des rares(la souris utilise le PixArt PAW3335). Selon HP, la souris promet un temps de réponse au clic de 0,2 ms en raison de sa technologie sans-fil propriétaire, ce qui serait plus rapide que le temps de réponse offert par les souris câblées.L'Omen Photon dispose de 11 boutons programmables, ainsi que de LED RVB également modifiables, afin de personnaliser son apparence. HP estime sa durabilité à. La souris de jeu peut être chargée à l'aide d'un câble, ou à l'aide du nouveau tapis de souris de jeu Omen Outpost Qi, présenté à la même occasion.En ce qui concerne la compatibilité, la souris Omen Photon est compatible avec lesHP a également annoncé une collection de vêtements affiliés à leur marque Omen, avec des sweats à capuche et des t-shirts, pour femmes et hommes.HP prévoit de commencer à vendre sa souris sans fil Omen Photon en juillet à un prix de. Le tapis Omen Outpost sera disponible à peu près au même moment, pour. L'introduction d'une souris conçue pour le gaming et d'un tapis de souris haut de gamme devrait, en renforçant la gamme HP, attirer plus d'utilisateurs vers leurs accessoires portables de jeu.Pour ce qui est des vêtements, ils sont d'ores et déjà disponibles à l'achat en ligne, avec des prix démarrant à. Les tarifs en euros n'ont pas encore été dévoilés.Plus d'informations à retrouver sur le site officiel d' HP Omen