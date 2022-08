Cette vieille ruse des fabricants d'imprimantes n'est toujours pas obsolète, Epson épinglée

Après une investigation poussée notamment par Fight to Repair, le problème viendrait des tampons encreurs ayant pour but de collecter l'excès d'encre. Ceux-ci finissent fatalement par s'user avec le temps. En vue d'éviter que l'excès d'encre déborde et que l'imprimante soit endommagée, Epson a mis en place cette contre-mesure. Toujours selon Fight to Repair, le problème concernerait surtout les modèles L130, L220, L310, L360 et L365. Il se pourrait cependant que d'autres modèles soient concernés, voire les imprimantes d'autres marques.

Pour contourner cette panne auto-générée, Epson fournit un outil de formatage spécifique à Windows. Seulement, il ne s'agit que d'une rustine prolongeant la durée de vie de l'appareil pour un temps très limité. À terme, il faudra faire réparer l'imprimante, ou alors en racheter une.