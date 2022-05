Marshall Willen : l'enceinte nomade à prix mini que l'on voudra emmener partout avec soi

La marque préférée des fans de rock, Marshall, lève le voile sur Willen, l'enceinte nomade la plus compacte jamais mise au point par le groupe. Une enceinte qui se pare évidemment du design si emblématique de Marshall, avec à bord un transducteur de 2" et deux radiateurs passifs. L'enceinte est également certifiée IP67 pour une résistance accrue à l'eau et à la poussière.