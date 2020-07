Marshall présente un magnifique Jukebox à un prix... qui va vous faire déchanter

Afin de séduire les nombreux amateurs de rock et de vinyles, Marshall et Sound Leisure ont mis au point ce nouveau jukebox, capable d'accueillir un total de 70 disques (avec la possibilité de lire les faces A et B).

On retrouve également à bord un ampli D4 stéréo de 2 x 60 W, « customisé » par Marshall pour un rendu forcément très rock.