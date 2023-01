Jeux vidéo : comment le Parlement européen veut mieux protéger les jeunes joueurs des dérives

Le rapport demande « l’harmonisation des règles afin de permettre aux parents d’avoir une bonne vision d'ensemble et un contrôle des jeux auxquels leurs enfants jouent ». Pour ce faire, les députés européens évoquent la mise en place d'une communication plus claire des éditeurs, voire des commerçants sur le contenu des jeux, les politiques d'achat et la tranche d'âge ciblée par les jeux.

Le Parlement européen se dresse aussi contre les incitations à effectuer des achats dans les jeux adressés aux mineurs. D'après l'institution, « la pratique consistant à obtenir des objets dans un jeu contre de l'argent réel […] peut être liée à la criminalité financière et aux violations des droits humains ».

L'organe législatif de l'UE incite également les développeurs à ne pas concevoir de titres qui pourraient alimenter l’addiction, leur rappelant qu'ils ont pour obligation de « tenir compte de l'âge, des droits et des vulnérabilités des enfants ».