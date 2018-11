Liseuse numérique tactile 6" Kobo Clara HD à 89€ au lieu de 130€ pour le Black Friday

Avec la Liseuse numérique tactile 6" Kobo Clara HD, vous pouvez emporter avec vous tous vos livres préférés en vacances ou en déplacement. Son écran de 6 pouces est confortable pour la lecture et le système ComfortLight PRO adapte la luminosité en fonction de la pièce et de l'heure de la journée à laquelle vous l'utilisez. Il embarque 8 Go de stockage et peut contenir jusqu'à 6 000 e-books, dans un format poids plume de seulement 166 grammes. Ce compagnon idéal à tous les mordus de lecture est disponible pour quelques jours seulement à 89€, soit une réduction de 40€ par rapport à son tarif de base.