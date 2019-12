À l’origine, The Witcher 3 ne tournait qu’à 10 fps sur Switch

© Bandai Namco

Un travail d'optimisation dantesque

Source : Venturebeat

Dans les colonnes de Venturebeat, le P.-D.G de Saber Interactive, Matthew Karch, explique que la version initiale du portage Switch detournait à 10 images par seconde sur la console.La version Switch de». Autant dire que le projet partait plutôt mal engagé.Les équipes de Saber ont donc été contraintes d'opérer des coupes franches dans le jeu développé à l'origine par CD Projekt RED. Réduire le nombre de NPC ? Inconcevable pour Saber, qui estimait que cela aurait ruiné l'immersion en jeu.Le studio américain s'est plutôt concentré sur desplus ciblés — notamment sur les animations ou le rendu des vêtements. Un travail de titan a également été abattu pour le rendu des ombres, qui cumule dans la version Switch desstatiques et dynamiques pour créer l'illusion sans occuper trop de mémoire graphique.Résultat :est capable de tourner à 30 images par seconde en 720p sur Nintendo Switch. Et ce sur une cartouche de 32 Go seulement.