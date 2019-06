The Witcher 3 tournera sur Switch ... entre 540 et 720p...

© Bandai Namco

Une résolution dynamique, mais plafonnée à 720p

540p handheld, 720p, with dynamic resolution enabled, on screen. — The Witcher (@witchergame) 11 juin 2019

Source : Twitter

Mais comme on pouvait s'y attendre, en vertu de la faiblesse technique de la console hybride deverra ses graphismes nettement revus à la baisse pour rester jouable dans de bonnes conditions.Quiconque a déjà fait tourner le titre desur un ordinateur à sa sortie sait combien il est gourmand. Aussi on ne se surprend pas à lever un sourcil ou deux en l'imaginant tourner sur laSur Twitter, le compte officiel de la licence est donc venu éclaircir ce point. En mode portable,Aussi, concernant le poids total du jeu, les équipes de CD Projekt et- qui s'est occupé du portage - ont, semble-t-il, fait un travail remarquable :. Notons par ailleurs qu'il s'agira du premier jeua profiter de ce type de cartouche.The Witcher 3 sortira sur Switch plus tard dans l'année.