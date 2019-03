Une japonaise de 13 ans inculpée pour une blague de boucle infinie en Javascript

Une boucle infinie qui n'a pas fait rire tout le monde

« Soyons des criminels et faisons-nous arrêter ! »

Si cela a pu faire sourire les communautés de développeurs, les autorités nippones n'ont quant à elles pas trouvé la blague de bon goût. C'est dans la ville de Kariya, au centre du, qu'une jeune adolescente de 13 ans a été arrêtée et inculpée pour avoir propagé un code « malveillant » au sein de son établissement. L'enquête montre qu'elle n'a pas agi seule, mais l'affaire est apparue disproportionnée pour une simple « blague ».Bonne ou mauvaise, la blague était pourtant très simple. Le code dit « malveillant » n'était autre qu'unegénérée sur Javascript, dont la victime ne pouvait se dépêtrer qu'en interrompant son programme. Arstechnica rapporte que le code affichait en effet une fenêtre pop-up incluant un message en japonais qu'on pourrait traduire par «», ainsi qu'un onglet « OK » qui, même en cliquant dessus, ne faisait que faire réapparaître la fenêtre indéfiniment.Pour les plus courageux, le code reste consultable en cliquant ici - mais il est déconseillé d'y naviguer sur son téléphone.Pour répondre de son crime auprès de la police, la jeune accusée a déclaré qu'en «», elle avait jugé «» que quelqu'un tombe dans le panneau comme elle.Alors que d'autres personnes ont également été accusées de, l'enquête a facilement montré que ce code malicieux avait été écrit en 2014. Mais l'affaire révolte plus qu'elle ne fait rire la communauté de développeurs nippons. Pour contester ces arrestations, Kimiki Kazu, un développeur tokyoïte, a ainsi publié le projet « Let's Get Arrested » (« Soyons des criminels et faisons-nous arrêter ! ») sur Github pour