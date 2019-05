Kung Fury 2 mettra en scène Arnold Schwarzenegger et Michael Fassbender

Deux grosses stars au casting de Kung Fury 2

Un scénario volontairement absurde au programme

Source : Arts Technica

Le projet, toujours piloté par le cinéaste derrière le court-métrage, commencera son tournage en juillet prochain, dans divers pays du monde. C'est le succès viral dequi aura donné naissance à cette, qui devrait ravir les fans de la première heure.Alors qu'on retrouve, qui avait signé le thème marquant de Kung Fury, au casting de cette version long-métrage, deux nouvelles stars rejoignent le projet. D'un côté, une légende du film d'action,(Predator, Terminator, Total Recall...), de l'autre,(12 Years A Slave, Shame, X-Men...). Le film sera toujours piloté par, (à ne pas confondre avec le réalisateur de, David F. Sandberg), qui incarnera d'ailleurs à nouveau Kung Fury. Tous les éléments du premier opus seront présents comme Hitler, surnommé pour l'occasion Kung Führer, Thor, des Viking ou encore le fameux pote hackeur du héros. Autant d'éléments qui devraient faire de ceun délire bien régressif et rétro.Pour rappel, le court-métrage Kung Fury était né après unebasée sur un premier trailer. Le film avait été projeté à Cannes en 2015 mais n'avait pas gagné de prix malgré les retours positifs.Qui dit Kung Fury dit scénario misant à fond sur. Le long-métrage prendra place en 1985, décrit comme "the best year ever", à Miami tandis que Kung Fury veille sur la ville, considéré comme. Alors que son escouade Thundercops fait face à de graves problèmes suite à la mort d'un membre assassiné par Kung Füher (Adolf Hitler), le héros découvre un mystérieux nouvel ennemi venu aider le dictateur dans sa quête de l'arme ultime. Kung Fury devrapour sauver ses amis, défendre la prestigieuseet, bien évidemment, vaincre les forces du mal !