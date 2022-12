Pourquoi HSBC, plus grosse banque d'Europe, arrête de financer les nouveaux projets pétroliers

HSBC frappe un grand coup. Le groupe financier britannique vient en effet d'annoncer qu'il n'offrirait plus de financement pour l'exploitation de nouveaux champs gaziers et pétroliers. Une annonce importante, HSBC étant l'un des plus grands prêteurs au monde à s'imposer cette contrainte.

Le groupe bancaire suit avec cette décision les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie, pour qui mettre fin à l'exploration de nouveaux réservoirs serait nécessaire afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050. L'établissement va aussi demander plus d'informations à ses clients sur leurs plans de réduction d'émissions de CO 2 .

Des groupes activistes, qui avaient ces dernières années critiqué HSBC pour ces financements controversés, ont salué l'initiative. « L'annonce de HSBC fixe un nouveau seuil minimum d'ambition pour toutes les banques engagées dans la neutralité carbone » a ainsi expliqué à l'agence Reuters Jeanne Martin, de Share Action.