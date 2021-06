Un adaptateur piles vers USB, vous y avez déjà pensé ? Désormais il existe !

MyVolts planche depuis 2017 sur un projet pour le moins innovant. L'objectif de l'entreprise irlandaise est de mettre au point un produit qui permettrait de faire fonctionner un appareil requérant au moins une pile… sans pile !

Afin d'inciter les détenteurs d'appareils électroniques à pile à ne plus recourir à l'achat de cette source d'énergie, dont le dépôt dans les ordures ménagères est une source de pollution qu'il faut absolument éviter au profit de bacs de tri dédiés, MyVolts a une alternative à proposer. Remplacer votre pile par un adapteur ayant une forme similaire à celle-ci et relié par un câble à un port USB. Votre appareil peut ainsi être alimenté, avec un adaptateur, via une prise murale, ou encore via le port USB de votre PC.

La solution n'est néanmoins pas sans un inconvénient majeur : votre appareil, qui pouvait être utilisé n'importe où dès lors qu'une pile fonctionnelle était intégrée en son sein, ne fonctionne désormais plus qu'une fois branché via son câble USB sur une source d'énergie électrique. Compliqué donc de se promener dehors avec sa lampe de poche alimentée par ReVolt… sous peine de finir dans le noir.