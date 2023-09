Linky : une client Enedis obtient gain de cause pour remettre son ancien compteur

Concernant la question de l'électro-sensibilité, elle prend une place de plus en plus importante dans les débats. Certaines personnes affirment être affectées par les émissions électromagnétiques des compteurs Linky. Et bien que les autorités comme l'ANFR (Agence national des fréquences) et Enedis affirment que les appareils sont sans danger pour la santé, des cas comme celui de Simone remettent en question leur sécurité.