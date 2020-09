Plus de 400 € de réduction sur le drone DJI Mavic Pro Fly More Combo Platinum 🔥

En l'occurrence, l'appareil est ici fourni avec une myriade d'accessoires, compris dans le pack « Fly More ». Vous trouverez notamment, en plus du quadricoptère, la télécommande, trois batteries de rechange, un chargeur accompagné du câble d'alimentation, cinq paires d'hélices, une carte microSD de 16 Go, ou encore un sac de transport.

De nombreux objets viennent compléter l'ensemble, qui vous offre tout le nécessaire pour profiter de votre engin. Et le pack entier s'affiche actuellement au prix de 879 € seulement sur Amazon, soit une réduction de 420 € sur le prix de vente conseillé ! Profitez donc, sans plus tarder, de ce bon plan exceptionnel !