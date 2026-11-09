Comme on l'apprend dans le Panorama de la cybermenace 2025 de l'ANSSI, les pirates installent des logiciels commerciaux de prise en main à distance à toutes les étapes d'une attaque, du déplacement d'une machine à l'autre jusqu'au vol de données. Dans la majorité des incidents recensés par l'agence, il s'agissait d'AnyDesk, mais aussi TeamViewer et ScreenConnect. Dans certains cas, les attaquants ont commencé par compromettre un prestataire de leur victime, parfois grâce à des identifiants divulgués sur des forums cybercriminels.

Avant de signer, demandez au prestataire quel logiciel il installera sur vos postes et qui, dans son équipe, pourra se connecter à vos machines. Chaque technicien doit disposer d'un compte nominatif protégé par une double authentification, jamais d'un identifiant administrateur partagé entre plusieurs clients. Exigez aussi de savoir où il conserve vos mots de passe administrateur, et comment il les renouvelle quand un salarié quitte son équipe. Sur le poste de votre comptabilité et vos autres postes sensibles, vous pouvez imposer que chaque prise en main à distance soit validée par l'utilisateur devant son écran.

Posez enfin la question des journaux de connexion. Dans ces fichiers, chaque accès est inscrit avec son heure et l'adresse IP de la personne connectée. Piratée à deux reprises au printemps 2025, une agence de voyage corse a perdu 280 000 euros en billets d'avion achetés frauduleusement, puis a dû réclamer en justice les journaux de connexion de ses fournisseurs. Sa messagerie était hébergée chez Gandi, et cette entreprise refusait de les transmettre faute de contrat direct avec l'agence, qui passait par un revendeur. Le 11 juin, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a contraint Gandi et la plateforme de réservation Amadeus à les livrer, car l'expert judiciaire ne pouvait pas reconstituer sans eux le chemin emprunté par les pirates. Inscrivez donc dans votre contrat la durée de conservation de ces journaux et votre droit de les consulter après un incident.