L'arrêt de la cour d'appel de Reims a été rendu tout récemment, le 28 avril 2026, mais l'affaire remonte à l'année 2020, lorsque la société MISA a décidé de confier à 3 Services Informatiques la refonte complète de son parc informatique. À peine quelques semaines après la mise en service, une attaque de type ransomware (ou rançongiciel, en français) a paralysé et chiffré l'intégralité de ses données. La cour a décidé de retenir la responsabilité du prestataire, mais aussi, en partie, celle du client. Nous revenons, sur Clubic, sur ce dossier.