Pierre Prady est directeur adjoint de l'Afpa. Il a expliqué à l'AFP, d'après franceinfo, que deux hackers ont revendiqué mercredi et jeudi la récupération de données personnelles de l'organisme, puis que l'Afpa a pu remarquer, après de premières investigations, une « potentielle extraction de données » liée à une faille sur son outil de gestion des hébergements. Cet outil « est hébergé chez un éditeur tiers et est externe à notre système d'information, donc il n'y a pas eu a priori d'impact sur les services et systèmes d'information de l'Afpa », a-t-il ajouté. L'organisme n'a pas nommé l'éditeur. Sa formulation est prudente, puisque l'extraction est « potentielle » et que le lien avec la faille « serait » établi.

Cybernox évoque une vulnérabilité de l'outil, alors que l'Afpa n'a confirmé aucun scénario technique précis. Pour rappel, le RGPD impose à un responsable de traitement de notifier une violation de données à la CNIL dans un délai de 72 heures, sauf risque improbable pour les personnes concernées. Lorsque ce risque est élevé, il doit aussi informer directement les personnes. Dans les éléments communiqués jusqu'ici, l'Afpa ne mentionne ni notification à la CNIL ni plainte. La CNIL peut ensuite contrôler l'organisme. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait en janvier dernier en infligeant à France Travail une amende de 5 millions d'euros pour des mesures de sécurité insuffisantes après une fuite de 44,3 millions de dossiers.

Si vous êtes concernés, sachez que le risque que vous encourrez est d'être victime de phishing. Les pirates peuvent revendre ces informations à des personnes malveillantes. Méfiez-vous donc des numéros de téléphone et des adresses e-mail qui vous contactent.

Cyberattaque.org met en garde contre les faux appels et messages émis au nom de l'Afpa ou de France Travail, pour réclamer une mise à jour de dossier ou la confirmation d'une inscription. Vérifiez l'adresse de l'expéditeur et connectez-vous directement au site officiel, sans cliquer sur le lien reçu.

L'organisme continue d'examiner « l'étendue des données et des personnes concernées pour ensuite les prévenir », a précisé Pierre Prady.