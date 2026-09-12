L'idée première, évidemmment, est de comprendre ce qu'il s'est passé dans le détail. Mais derrière, le régulateur va aussi devoir estimer quelle sanction est ici appropriée.

« Il nous paraît important de comprendre ce qui s'est passé pour, selon les constats que nous ferons, en tirer toutes les conséquences : soit une mise en demeure d’ici la fin de l'année […], soit une orientation vers une sanction » indique ainsi la patronne de la CNIL.

Cette enquête menée par la CNIL se fait en parallèle de celles d'autres institutions. L'ANSSI est ainsi déjà sur le dossier, après qu'on lui ait fait la demande d'un « audit approfondi ». Une autre enquête de la CNIL est par ailleurs programmée du côté de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) suite au piratage du mois d'avril dernier, qui a touché au total près de 12 millions de comptes utilisateurs.