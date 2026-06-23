Sur la première question de la compétence, la cour d'appel rejette les arguments des deux sociétés. Concernant la clause contractuelle de 1993 qui désignerait Paris, les juges disent qu'elle peut s'imposer dans le cadre d'un procès au fond, mais pas lorsqu'il s'agit d'une simple mesure d'enquête préventive, comme l'est l'expertise judiciaire réclamée ici, dont l'unique but est de rassembler des preuves avant qu'un éventuel procès ne s'ouvre. La règle du jeu est différente, et le contrat de 1993 n'a donc pas à s'appliquer. Quant au lieu, la réponse est tout aussi tranchée. Le siège social d'Amadeus étant établi à Biot, dans les Alpes-Maritimes, donc dans le ressort géographique du tribunal de commerce d'Antibes, ce dernier est compétent à double titre : en tant que tribunal du lieu où la mesure doit s'exécuter, et en tant que tribunal du domicile du principal défendeur.