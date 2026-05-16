[INFO Clubic] Un prestataire IT avait installé une solution cloud (Microsoft Azure) chez un cabinet comptable, qui a vu un pirate informatique en prendre le contrôle. Le client avait sur le dos une facture 71 521 euros à régler. Le 5 mai 2026, la cour d'appel de Bordeaux a décidé de relancer le dossier qui oppose donc le cabinet comptable girondin en question à son intégrateur informatique Metsys. Une question est posée aux juges : un professionnel du cloud a-t-il le devoir de protéger son client, ou au moins de l'alerter, contre les risques de cyberattaque ?