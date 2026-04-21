Le 5 juin 2025, sans nouvelles depuis trois semaines, le dirigeant du prestataire relance son client par e-mail pour réclamer le règlement des factures en attente. La réponse arrive quatre jours plus tard, et elle est pour le moins surprenante. Le président de la société de logistique pose une condition : il ne paiera que si son prestataire accepte de témoigner en sa faveur dans un procès qui l'oppose à un tiers, sans aucun lien avec leur contrat. Ah ! Une sorte de chantage au paiement, il ne manquait plus que ça.