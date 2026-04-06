En France, un logiciel ne se protège pas automatiquement parce qu'il est complexe ou coûteux à développer. Pour bénéficier du droit d'auteur, il doit être « original », comprenez qu'il doit porter la marque d'un vrai travail créatif de ses développeurs, avec des choix qui leur sont propres et qui vont au-delà de la simple application de règles techniques. C'est ce que pose la jurisprudence Pachot, une décision de référence rendue par la Cour de cassation en 1986 et toujours en vigueur. Pour apporter cette preuve, Dassault commande des expertises privées, avec une démonstration ô combien originale. Un développeur indépendant est en effet chargé de recréer de zéro une fonctionnalité de SolidWorks, dans le même langage de programmation, afin de comparer les deux codes et montrer que celui de Dassault résulte bien de choix créatifs uniques, et non d'une simple logique mécanique que n'importe quel développeur aurait suivie.