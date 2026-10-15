L'étude WatchGuard que nous avons relayée sur Clubic nous apprend que moins de 30 % des organisations sont dotés d'un inventaire des outils d'IA utilisés par leurs équipes, et près de quatre entreprises sur dix ignorent quelles applications elles utilisent réellement. 58 % des utilisateurs professionnels d'IA générative travaillent sans charte ni cadre défini par leur employeur, selon une étude Salesforce menée en France en 2025. Par exemple Chez Impact AI, un regroupement d'entreprises françaises du secteur, la proportion est plus faible encore. Seulement 9 % des salariés disposaient cette année-là d'une charte éthique ou d'un interlocuteur dédié.

Une autre étude, celle d'Okta, rapporte que la France est malgré tout le pays où ce phénomène de contournement est le moins répandu au monde, loin derrière la moyenne mondiale de 52 %. Votre ignorez donc souvent par où transitent vos données les plus sensibles.

En cas de piratage de l'ordinateur d'un de vos salariés, l'attaquant peut très bien retrouver dans l'historique du navigateur des mois de conversations avec un assistant IA, même longtemps après son départ.

La CNIL a publié l'an dernier de nouvelles recommandations sur l'intelligence artificielle générative. Elle demande aux entreprises d'informer les personnes concernées quand leurs données personnelles sont susceptibles d'être mémorisées par un modèle, et de leur donner les moyens d'exercer leurs droits d'accès et de rectification, même quand un salarié a utilisé un compte personnel pour l'échange. Ces échanges peuvent aussi intéresser des groupes extérieurs à votre entreprise.

L'ANSSI a recensé en février dernier 42 groupes de pirates informatiques qui exploitaient l'IA pour préparer leurs attaques. Des groupes nord-coréens, Lazarus par exemple, fabriquent de faux profils professionnels sur les réseaux sociaux pour approcher leurs cibles. Des versions détournées, WormGPT ou FraudGPT par exemple, circulent sur des forums clandestins sans aucune limite de sécurité, pour l'équivalent d'une centaine d'euros par mois.

