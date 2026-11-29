Un brillant ingénieur d'AWS fait dialoguer un ordinateur IBM de 1984 avec l'IA. Derrière la démonstration, Darko Mesaroš défend la conviction que l'intelligence artificielle ne tue pas le métier de développeur, mais change ce qu'on attend des juniors.
Un IBM Personal Computer (PC) de 1984 qui discute avec une intelligence artificielle dernier cri, voilà le spectacle auquel Darko Mesaroš, Distinguished Developer Advocate chez AWS, se livre dans son garage près de Seattle, siège historique d'Amazon et sa filiale Amazon Web Services. Le même passionné fait aussi imprimer les réponses de l'IA sur papier, par un téléscripteur du début des années 1980. À la veille de l'édition 206 de re:Invent, la conférence annuelle d'AWS à Las Vegas à laquelle Clubic participe, c'est surtout son discours qui nous intéresse. Pour lui, l'IA n'a pas tué le métier de développeur, et les juniors ont carrément encore leur carte à jouer.
Un IBM PC, un modem et un agent IA dans un garage
« Cet ordinateur est plus vieux que moi. » Darko Mesaroš présente ainsi l'IBM PC XT de 1984 installé dans son garage, dont l'écran vert affiche le texte un caractère après l'autre, sans trop se presser. Puis vient la question qui a tout déclenché : et s'il pouvait parler à un LLM ? Autrement dit, et si cette vieille machine pouvait dialoguer avec l'un de ces grands modèles de langage, la technologie derrière ChatGPT ou Claude ? La réponse est oui, puisque le fameux ordinateur de 1984 sert désormais d'écran et de clavier à un modèle d'IA moderne, qui tourne ailleurs et lui renvoie ses réponses.
Le montage repose sur quatre éléments, du PC de 1984 jusqu'au cloud d'AWS. Le vieux PC ne calcule presque rien, car il se contente de jouer les terminaux, en envoyant et recevant des caractères par une liaison série à 300 bauds, soit une trentaine de caractères par seconde. Un petit émulateur de modem convertit ce filet de données en trafic réseau classique, avec le Wi-Fi, jusqu'à une modeste application installée dans un conteneur, sur un serveur placé juste derrière lui. Construite avec Strands, le kit open source d'AWS pour créer des agents, elle transmet la conversation à un modèle hébergé sur Amazon Bedrock, le service d'AWS qui donne accès à des modèles d'IA.
Le même montage fonctionne sur un Commodore 64, ou sur un téléscripteur DEC de 1982 relié à Kiro, l'outil de programmation assistée par IA d'AWS, de « l'IA sur papier », comme le résume Darko. « Le vrai héros, ici, ce sont les standards », assure l'ingénieur, qui met sur le même plan les protocoles du modem d'hier et ceux qui permettent aujourd'hui aux agents d'appeler des outils. Et à quoi bon ? « Est-ce que c'est utile ? Peut-être pas. Est-ce que c'est amusant ? Absolument. » Plus sérieusement, ces machines incapables de faire deux choses à la fois l'obligent à se concentrer. Déboguer une carte série défaillante de son IBM PC l'a même conduit à écrire de l'assembleur x86 avec l'aide de Kiro, « potentiellement inutile à l'ère moderne, mais cela a satisfait ma curiosité pour le débogage bas niveau ».
L'IA a pris le code, mais pas le métier de développeur
Lors d'un briefing organisé par AWS au début du mois, Darko Mesaroš a reconnu que l'arrivée de modèles aussi puissants avait provoqué une crise d'identité chez les développeurs, lui compris. Elle repose pourtant, selon lui, sur un malentendu. « L'IA a pris en charge la partie code de l'ingénierie logicielle. Mais l'ingénierie logicielle, c'est bien plus que du code », explique-t-il, en citant la compréhension des clients, la montée en charge, l'exploitation ou la supervision des services. Le métier semblait se résumer au code parce que c'était la tâche la plus difficile et la plus manuelle. Et ce qui comptera n'est pas la cadence, non. « Je ne pense pas que ce soit la rapidité qui gagne. C'est l'autonomie. »
Il a déjà connu un tel séisme. Au début de sa carrière, il était administrateur système et travaillait aux côtés d'administrateurs réseau, stockage et bases de données, jusqu'à ce que le cloud fasse d'eux tous, du jour au lendemain, des ingénieurs plateforme. Son conseil est donc le suivant : « Si votre seule compétence est d'écrire du code, élargissez-la. » Sa boussole, cette fois, c'est la curiosité. « N'importe qui peut solliciter un LLM, lui dire "construis-moi un truc" et cliquer sur Accepter. Mais vous n'êtes alors qu'une personne parmi cent mille à faire la même chose. » Le piège, à force de tout déléguer, serait de devenir un simple approbateur passif, et de découvrir qu'on n'avait aucune opinion sur ce qu'on a bâti.
Il y a aussi le cas des juniors, qui se pose d'autant plus à l'heure où les agents écrivent le code de routine. En France, les embauches en CDI de jeunes développeurs et ingénieurs informatiques ont chuté d'environ 42 % entre novembre 2022 et mars 2026, selon une étude d'HEC Paris et de la Banque de France, même si les auteurs se gardent d'imputer cette baisse à la seule IA. « Les exigences envers un junior ont progressé : on attend beaucoup plus qu'il y a cinq ans », reconnaît Darko Mesaroš, pour qui « l'expérience vient de la résolution de problèmes difficiles ». Le vrai danger serait de laisser un débutant tout confier au LLM. Il reste pourtant optimiste, puisqu'à mesure que les équipes s'attaquent à des projets plus complexes, les nouveaux venus feront leurs armes sur des problèmes plus coriaces. Amazon, assure-t-il, continue d'ailleurs de recruter des juniors et des stagiaires en nombre.
Une IA consciente ? Pas avec les modèles actuels, selon cet ingénieur
Le vibe coding, qui consiste à solliciter l'intelligence artificielle jusqu'à ce que le programme fonctionne, n'est pas un gros mot pour Darko. C'est pour lui une méthode « incroyablement rapide », qu'il utilise d'ailleurs beaucoup. Pour tout projet sérieux, il défend toutefois le développement guidé par les spécifications, intégré à Kiro, « la version adulte du vibe coding ». Plutôt que de corriger l'IA au fil du code qu'elle produit, le développeur rédige d'abord avec elle un véritable cahier des charges, qui fixe les exigences, la conception technique et la liste des tâches. Le code ne vient qu'ensuite. C'est, à ses yeux, la bonne approche, surtout pour tout ce qui est exposé à Internet. Interrogé sur le coût croissant des grands modèles, il ne croit pas davantage qu'il faille tout confier au plus gros d'entre eux, et observe l'essor de petits modèles locaux capables d'aiguiller chaque requête vers celui de la bonne taille.
L'ingénieur garde aussi la tête froide face à la technologie qu'il promeut. Une IA consciente, par exemple ? Il n'y croit pas, du moins pas avec les transformers, l'architecture sur laquelle reposent les grands modèles d'aujourd'hui. Pour lui, un tel modèle n'est qu'une machine à produire du texte : on lui soumet quelque chose, et il devine le mot qui doit suivre, un mot après l'autre. « Il est très doué pour deviner, et c'est précisément ce qu'il fait. » Si ces modèles donnent l'impression d'être conscients, c'est parce qu'ils s'expriment dans notre langue, et que nous sommes très sensibles à ce qui sonne humain. Quant à la crainte d'une IA hors de contrôle, il la désamorce à l'aide d'une petite pirouette. « Je suis le type qui a un interrupteur à côté de lui. Je peux toujours éteindre un GPU. »
Ses machines resteront au garage, mais Darko Mesaroš sera bien à re:Invent, du 30 novembre au 4 décembre à Las Vegas. Ce sera la première édition sans la traditionnelle keynote de l'emblématique Werner Vogels. Le CTO d'Amazon y a renoncé l'an dernier, lors d'une ultime intervention où il célébrait le « développeur de la Renaissance », pour laisser place à d'autres voix. Un message que Darko Mesaroš prolonge à sa façon. Quelle est la dernière chose qu'il a cassée ? C'est l'une des questions qu'il pose lui-même en entretien d'embauche. « C'est en réparant ce que vous avez cassé que vous apprenez vraiment », dit-il. On ne trouvera pas meilleure conclusion.