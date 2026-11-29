Il y a aussi le cas des juniors, qui se pose d'autant plus à l'heure où les agents écrivent le code de routine. En France, les embauches en CDI de jeunes développeurs et ingénieurs informatiques ont chuté d'environ 42 % entre novembre 2022 et mars 2026, selon une étude d'HEC Paris et de la Banque de France, même si les auteurs se gardent d'imputer cette baisse à la seule IA. « Les exigences envers un junior ont progressé : on attend beaucoup plus qu'il y a cinq ans », reconnaît Darko Mesaroš, pour qui « l'expérience vient de la résolution de problèmes difficiles ». Le vrai danger serait de laisser un débutant tout confier au LLM. Il reste pourtant optimiste, puisqu'à mesure que les équipes s'attaquent à des projets plus complexes, les nouveaux venus feront leurs armes sur des problèmes plus coriaces. Amazon, assure-t-il, continue d'ailleurs de recruter des juniors et des stagiaires en nombre.