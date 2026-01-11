Lors du CES 2026, HP a levé le voile sur l’EliteBoard G1a, un clavier pas comme les autres puisqu’il intègre en son sein un PC professionnel modulaire, compatible Copilot+. Une proposition hybride, pour un encombrement réduit au maximum.
À une époque où les PC se déclinent en tours translucides, ultraportables millimétrés et tablettes hybrides, l’idée peut sembler presque anachronique. Et pourtant. Au CES 2026, HP a choisi de regarder droit dans le rétroviseur pour mieux surprendre, en dévoilant un ordinateur… logé intégralement dans un clavier : l'EliteBoard G1a.
Un nouveau clavier « tout-en-un » chez HP
Un concept qui évoquera forcément une autre ère de l’informatique aux plus anciens d'entre nous, celle où le Commodore 64, l’Amiga 500 ou le ZX Spectrum transformaient un simple clavier en machine complète, prête à être branchée sur un écran et à démarrer.
Pour HP toutefois, il ne s'agit pas de proposer un quelconque clin d’œil nostalgique, mais plutôt de s’inscrire dans une réflexion plus large sur la simplicité, l’encombrement réduit et la redéfinition de ce qu’est réellement un PC de travail en 2026.
Un PC Windows complet, au format clavier
Avec le HP EliteBoard G1a, on retrouve donc une unité centrale directement intégrée dans un clavier « classique », élaboré à partir d'un mélange d'acier, d'aluminium et de plastique recyclés, affichant seulement 12 mm d'épaisseur. Cela inclut les différents composants, mais aussi deux microphones et deux haut-parleurs.
Il suffit de relier le clavier à un écran pour profiter aussitôt d'un ordinateur animé par un processeur AMD Ryzen AI 300 Series et un GPU Radeon 800, sans oublier un maximum de 64 Go de DDR5, 2 To de stockage SSD…. Le modèle d'entrée de gamme sera équipé d'un AMD Ryzen AI 5 330 et de 32 Go de stockage.
À cela peut même venir s'ajouter une batterie de 32 Wh, pour assurer une autonomie d'un peu plus de 3 heures en utilisation active et jusqu'à 2 jours en veille.
La connectique n'est pas en reste, avec un port USB4 et un port USB-C, sans oublier un lecteur d'empreintes digitales. Le châssis a été pensé pour rester accessible, et il est ainsi possible de retirer le capot inférieur afin de remplacer ou mettre à niveau plusieurs composants clés, comme la mémoire vive, le SSD, les haut-parleurs, la batterie, les ventilateurs ou encore le module Wi-Fi.
Côté disponibilité, cet étonnant HP EliteBoard G1a devrait arriver sur le marché dans le courant du mois de mars, à un tarif qui n'a pas encore été précisé.