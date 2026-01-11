Il suffit de relier le clavier à un écran pour profiter aussitôt d'un ordinateur animé par un processeur AMD Ryzen AI 300 Series et un GPU Radeon 800, sans oublier un maximum de 64 Go de DDR5, 2 To de stockage SSD…. Le modèle d'entrée de gamme sera équipé d'un AMD Ryzen AI 5 330 et de 32 Go de stockage.

À cela peut même venir s'ajouter une batterie de 32 Wh, pour assurer une autonomie d'un peu plus de 3 heures en utilisation active et jusqu'à 2 jours en veille.

La connectique n'est pas en reste, avec un port USB4 et un port USB-C, sans oublier un lecteur d'empreintes digitales. Le châssis a été pensé pour rester accessible, et il est ainsi possible de retirer le capot inférieur afin de remplacer ou mettre à niveau plusieurs composants clés, comme la mémoire vive, le SSD, les haut-parleurs, la batterie, les ventilateurs ou encore le module Wi-Fi.