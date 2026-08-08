Sonatype a aussi analysé la campagne. L’éditeur lui donne un autre nom, Flooding Dropper, et l’associe à Moika, une précédente vague de plus de 250 paquets npm publiée ce printemps. Le paquet interroge d’abord trois serveurs hébergés par Cloudflare Workers. Si cette méthode échoue, il récupère le programme par le DNS à la place. Le DNS sert normalement à traduire un nom de domaine en adresse IP.

Ici, le paquet détourne ce mécanisme pour transporter le programme malveillant lui-même, caché dans le texte des réponses DNS. Le paquet reçoit d'abord le nombre de blocs à récupérer, un chiffre compris entre 1 et 2 000. Il interroge ensuite chaque bloc un par un, avant de les recoller et de les déchiffrer en base64 pour reconstituer le fichier final. Une fois ce fichier écrit dans un dossier temporaire, il s’exécute via /bin/sh sur Linux et macOS, ou cmd.exe sur Windows. Sur macOS, le programme télécharge ensuite un second fichier, beacon_mac.bin, en utilisant HTTPS puis, en cas d’échec, le DNS, exactement comme pour le premier fichier.

Avant de s’exécuter, il vérifie l’absence de débogueurs et de machines virtuelles, signe d’une machine d’analyse plutôt que d’un vrai poste de travail. Il se réinstalle ensuite automatiquement à chaque connexion, en se faisant passer pour un composant Apple, com.Apple.windowserver.helper. Le binaire Linux, compressé avec l’outil UPX, télécharge à son tour Sliver, un outil de prise de contrôle à distance open source. Les équipes de sécurité informatique l’utilisent normalement pour tester leurs propres défenses, mais des attaquants le détournent régulièrement à des fins malveillantes.

Une fois ce programme actif, l’attaquant peut commander la machine à distance et récupérer les jetons npm et les identifiants cloud qui s’y trouvent. Ces secrets volés peuvent ensuite servir à publier de nouvelles versions piégées d’autres paquets, ou à pénétrer d'autres serveurs de l'’entreprise.

Le code contient aussi les noms de deux banques russes, tcsbank.ru et cloudpayments.ru. Les chercheurs ignorent encore s’il s’agit de cibles réelles ou de simples tests de connexion utilisés par les attaquants.

