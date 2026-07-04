L'équipe OpenSourceMalware a repété PolinRider en mars dans des dépôts GitHub publics infectés par une variante de BeaverTail, un logiciel malveillant déjà associé à Contagious Interview. Le 11 avril, le décompte a atteint 1 951 dépôts publics et 1 047 propriétaires distincts. Les opérateurs fusionnent ensuite PolinRider avec un second cluster, TaskJacker, qui dépose des fichiers de tâches VS Code dans des dépôts déjà existants.

Un recruteur fictif contacte un développeur sur LinkedIn, lui propose un test technique et l'invite à cloner un dépôt de démonstration. Les gabarits identifiés par OpenSourceMalware portent des noms comme ShoeVista ou StakingGame, calqués sur de fausses marques de commerce en ligne ou de jeux blockchain.

Ces fichiers .vscode/tasks.json contiennent l'option « runOn: folderOpen ». Un simple clic sur le dossier dans Visual Studio Code ou Cursor déclenche alors l'exécution du code caché, sans action supplémentaire de la victime. Les opérateurs dissimulent aussi le chargeur dans des fichiers de configuration comme vite.config.js ou eslint.config.js, avec une ligne unique remplie d'espaces blancs qui repousse le code malveillant hors du champ de vision habituel. Les attaquants camouflent une seconde variante du chargeur dans de faux fichiers de police .woff2.

Les opérateurs réécrivent également l'historique Git à coups de force push et de commits antidatés. Une relecture superficielle du dépôt n'affiche donc aucune anomalie récente. Seul l'onglet Activity de GitHub affiche les modifications réelles.

Le chargeur récupère ensuite un second module chiffré via l'infrastructure blockchain de TRON, Aptos ou BNB Smart Chain, une méthode qui contourne les listes de blocage DNS traditionnelles. InvisibleFerret, logiciel modulaire écrit en Python, exfiltre alors les identifiants du navigateur et les portefeuilles de cryptomonnaies. D'autres charges, comme DEV#POPPER ou OmniStealer, complètent l'arsenal déployé sur les postes compromis.