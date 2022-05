Amazon fracasse le prix de ce pack de 2 caméras de surveillance en 1080p

Partir en vacances est de plus en plus redouté par nombre d'entre nous, de même que savoir votre résidence secondaire sans surveillance à l'approche de l'été. Et sans aller jusqu'à vous payer les services d'une société de sécurité, ce lot de caméras de surveillance signé eufy vaut vraiment le détour ! En effet, ce dispositif est 100% sans-fil. Recevez votre colis, fixez les caméras aux endroits les plus stratégiques, insérez les piles et vous avez-là jusqu'à 3 mois d'autonomie environ.

Autre avantage, elles n'ont pas besoin d'être abritées de la pluie car elles répondent à la norme IP67, et ne craignent donc ni la poussière ni les orages. De plus, grâce aux 16Go de mémoire SSD, vous pouvez disposer de 3 mois d'images enregistrées en 1080p (HD), y compris de nuit grâce au flash lumineux intégré.

En plus, contrairement à de nombreux autres systèmes d'alarme de ce type, la caméra eufy 2C emploie l'intelligence artificielle de manière à être capable d'identifier un déplacement d'humain, et non vous alerter lorsqu'elle détecte le chat du voisin. En connectant vos caméras à votre réseau Wi-Fi, vous pouvez aussi recevoir des alertes en temps réel sur votre smartphone, et réagir rapidement même si vous êtes absent. En bref, eufy 2C est le compagnon de sécurité idéal pour un été en toute sérénité.