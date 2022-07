Belle surprise, la GeForce RTX 3070 passe pour la barre de 600€ !

Cette offre de Rue du Commerce pour les Soldes s'intéresse donc à une carte graphique NVIDIA fabriquée par Gigabyte, une marque de très bonne réputation dans le domaine, modèle RTX 3070 Eagle.

Celle-ci embarque 5888 cœurs CUDA, 8 Go de RAM GDRR6 cadencés à 14000 MHz. Une belle carte graphique en somme, taillée pour faire tourner les jeux les plus gourmands en excellente qualité en 1440p. Il est même possible de profiter de la technologie RTX de NVIDIA pour embellir les jeux la supportant, couplée au DLSS boosté par l'IA, pour de meilleures performances.

Pour faire tourner la bête sans qu'elle surchauffe, ce modèle de Gigabyte embarque trois ventilateurs WINDFORCE 3X, accompagnés d'un radiateur en aluminium et d'un caloduc en cuivre pour un refroidissement optimisé. Celui-ci est également renforcé par une plaque de protection en métal PCB à l'arrière, offrant une résistance et une fiabilité supplémentaire.