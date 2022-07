Le Samsung Galaxy S21 Ultra touché par les soldes chez Rakuten

Avec le Samsung Galaxy S21 Ultra vous allez avoir droit à l'un des meilleurs téléphones du marché. À noter toutefois que sur Rakuten et cette version en promo, il s'agit du modèle international compatible avec une unique carte Sim, et non deux comme le serait un modèle français. Mis à part ça : il est presque parfait.

Un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8" compatible HDR10+ avec un taux de rafraîchissement de 120 fps, derrière lequel se cache un processeur on ne peut plus performant : le Exynos 2100. Il est épaulé par 12 Go de mémoire vive et surtout, est équipé d'un espace de stockage interne de 128 Go.

Il est certifié IP68, dispose d'une autonomie d'une journée et demi avec charge rapide 25W en filaire et 15W en sans-fil. Et l'aspect photo est excellent grâce à un quadruple capteur arrière de 108, 12, 10 et 10 Mpx permettant des vidéos en 8K à 24 images/seconde.