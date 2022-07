Voyez grand avec cette Android TV 4K QLED de 75" en promo !

En plus de ses connectivités WiFi et Bluetooth, la TCL 75C721 propose une connectique matérielle très variée. Il y a trois ports HDMI 2.1, un mini A/V, deux prises d'antenne, une prise casque et une sortie optique numérique.

Grâce à cette dernière vous allez pouvoir venir brancher une barre de son pour soutenir les deux haut-parleurs déjà présents de 2 x 15 Watts RMS. D'ailleurs ils sont compatibles Dolby AC-4, Dolby TrueHD et Dolby Atmos. L'image bénéficie aussi d'un bon traitement avec la compatibilité HDR 10.

Et bien entendu la technologie QLED permet de vous proposer des couleurs plus vives, des contrastes plus marqués ainsi que des noirs plus profonds. Cette différence de technologie apporte un véritable plus à la qualité de l'image, pour un rendu toujours plus vif.